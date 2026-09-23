لمراقبة سكر الدم.. هذه كمية الحليب المناسبة مع القهوة

خبرني - قد لا تكون القهوة وحدها السبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم صباحًا، إذ يمكن أن تؤثر الإضافات التي توضع فيها، مثل الحليب والكريمة ومبيضات القهوة، بحسب مكوناتها وكمياتها.

ولتوضيح الخيارات المناسبة لمن يراقبون مستويات السكر، أوضحت أخصائية التغذية آشلي كارناهان، مديرة، أن الحليب بمختلف أنواعه يحتوي على الكربوهيدرات، بما في ذلك كامل الدسم وقليل الدسم ومنزوع الدسم.

وبحسب موقع "فيري ويل هيلث"، أضافت أن الكوب الواحد من الحليب يحتوي على نحو 12 غرامًا من الكربوهيدرات، التي تأتي بصورة أساسية من السكر الطبيعي الموجود فيه، مشيرة إلى أن الكربوهيدرات هي المكوّن الذي يؤثر في مستويات السكر بالدم.

وبالنسبة لمن يتابعون مستويات السكر بسبب الإصابة بالسكري، تُعد 15 غرامًا من الكربوهيدرات حصة غذائية واحدة. لذلك، فإن إضافة كمية صغيرة من الحليب إلى القهوة، مثل بضع ملاعق كبيرة، لا تمثل عادةً كمية كبيرة من الكربوهيدرات.

في المقابل، قد تؤدي إضافة ربع كوب أو نصف كوب من الحليب إلى زيادة كمية الكربوهيدرات في المشروب، ما يستدعي مراعاة الكمية ضمن إجمالي النظام الغذائي اليومي.

كما نصحت كارناهان بالانتباه إلى الإفراط في استخدام الكريمة الثقيلة ومبيضات القهوة، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول أو أمراض القلب.

وأكدت أن الحليب يمكن أن يكون جزءًا من النظام الغذائي، مع أهمية احتساب الكمية ضمن إجمالي ما يتم تناوله خلال وجبة الإفطار وبقية اليوم.