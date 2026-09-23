الاحتلال يعلن إحباط مخطط لاغتيال بن غفير بطائرة مسيرة

خبرني - أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، إحباط نشاط خلية فلسطينية من منطقة نابلس، بعد تقديم لوائح اتهام ضد فلسطينيين اثنين من أعضائها.

وقالت وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة لواء "يهودا والسامرة" (التسمية العبرية للضفة الغربية)، بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، إحباط نشاط خلية فلسطينية من منطقة نابلس، بعد تقديم لوائح اتهام ضد فلسطينيين اثنين من أعضائها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين خططا لتنفيذ سلسلة عمليات هجومية، كان أبرزها التخطيط لاغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إما عبر "عملية استدراج" أو باستخدام طائرة مسيرة مفخخة، وحاولا شراء قطعها من الصين.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين عملا منذ أواخر 2023 على تكديس ترسانة أسلحة شملت بنادق من طراز M-16 وM-4 وكلاشينكوف ومسدسات، إضافة إلى تجنيد نشطاء والتدرب على إطلاق النار. كما خططا لتنفيذ هجمات باستخدام سيارات ومسيرات مفخخة، واختطاف جنود إسرائيليين.

وقدمت النيابة العسكرية لوائح اتهام بحقهما، مع طلب تمديد توقيفهما حتى انتهاء الإجراءات القانونية.