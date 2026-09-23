أمنية إحدى شركات Beyon تدعم مؤتمر أكاديمية عمّان لنموذج الأمم المتحدة AAMUN 2026 لتمكين قادة الغد رقمياً ودبلوماسياً

خبرني – في إطار استراتيجيتها لتمكين الأجيال الصاعدة وتوسيع آفاق الابتكار الرقمي، دعمت شركة أمنية، إحدى شركات Beyon، والمصنفة كأفضل شبكة موبايل في الأردن، مؤتمر أكاديمية عمّان لنموذج الأمم المتحدة "AAMUN 2026" بصفتها داعم الاتصالات الرسمي، والذي عُقد مؤخراً في فندق فيرمونت عمّان، بمشاركة مجموعة من طلبة المدرسة المهتمين بالقضايا الدولية والدبلوماسية والتكنولوجيا.

وأتاح المؤتمر للطلبة المشاركة في محاكاة جلسات الأمم المتحدة، وخوض مناقشات ومفاوضات ومناظرات حول عدد من التحديات العالمية، ضمن بيئة تفاعلية شجعتهم على تبادل الأفكار، ومناقشة وجهات النظر المختلفة، والتعاون في استكشاف حلول للقضايا الدولية المعقدة.

وهدف المؤتمر إلى تنمية مهارات القيادة والتفكير الاستراتيجي والتفاوض والتحليل الجيوسياسي لدى المشاركين، وتعزيز معرفتهم بالشؤون الدولية وآليات العمل الدبلوماسي. كما ركزت نسخة هذا العام على القضايا الناشئة عند تقاطع التكنولوجيا والحوكمة العالمية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبنية التحتية الرقمية والتحولات التكنولوجية، وتأثيرها المتنامي في المجتمعات وصنع السياسات.

وتعكس شراكة أمنية مع المدرسة التزامها بدعم المبادرات التي تفتح أمام الشباب آفاقًا جديدة للتعلم والتطور، وتوفر لهم فرصًا للتعرف على مجالات التكنولوجيا والابتكار وتطوير مهاراتهم بما يواكب متطلبات المستقبل. وانطلاقًا من إيمانها بأن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في بناء مستقبل الأردن، تواصل أمنية دعم المبادرات التي تسهم في إعداد جيل واعد يمتلك المعرفة والمهارات الرقمية والقدرات اللازمة للاستفادة من الفرص المتنامية التي يتيحها التحول الرقمي.

وأكدت المدير التنفيذي للعلامة التجارية والاتصال المؤسسي في شركة أمنية، دينا الداود: "أن إعداد قادة المستقبل لا يقتصر على تنمية مهارات الحوار والتفاوض، بل يتطلب أيضًا بناء وعي عميق بتأثير التكنولوجيا في المجتمعات وصنع القرار."

وأوضحت الداود: "نؤمن بأن الشباب هم مستقبل الأردن، وأن دعم فرصهم في التعلم والتطور والاستفادة من الإمكانات التي يتيحها العالم الرقمي يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل المملكة. ومن مسؤوليتنا مواصلة دعم المبادرات التي تمنح الأجيال الصاعدة مساحة لتطوير قدراتها، وتوسيع آفاقها، والاستعداد للفرص المستقبلية. ويأتي دعمنا لمؤتمر أكاديمية عمّان لنموذج الأمم المتحدة "AAMUN 2026" انطلاقًا من هذا الالتزام، وبما يسهم في إعداد جيل واعد قادر على التعامل مع التحولات التكنولوجية والمساهمة بفاعلية في مستقبل الأردن."