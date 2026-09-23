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إضافة خدمة فحص اللياقة البدنية لتجديد رخص القيادة في مراكز الخدمات الحكومية

  • 23 أيلول 2026
  • 14:44
إضافة خدمة فحص اللياقة البدنية لتجديد رخص القيادة في مراكز الخدمات الحكومية

خبرني - كشفت مديرة مديرية مراكز الخدمات الحكومية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ديما النهار، عن العمل بالتعاون مع وزارة الصحة وإدارة ترخيص السواقين والمركبات على إضافة خدمة فحص اللياقة البدنية المرتبطة بتجديد رخص القيادة في مراكز الخدمات الحكومية.

وقالت النهار إن العمل جارٍ على ربط الأنظمة إلكترونياً لتسهيل إجراءات الفحص والتجديد على المواطنين، ضمن جهود توسيع الخدمات المقدمة عبر المراكز.

وأوضحت أن عدد مراكز الخدمات الحكومية بلغ 16 مركزاً في مختلف محافظات المملكة، فيما ارتفع عدد الخدمات المقدمة من نحو 45 خدمة عند انطلاق المشروع إلى قرابة 200 خدمة حالياً.

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