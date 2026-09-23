*
الاربعاء: 23 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • أضواء
  • كابيتال بنك يستضيف د. خالد غطّاس في جلسة حول القيادة وفهم السلوك الإنساني

كابيتال بنك يستضيف د. خالد غطّاس في جلسة حول القيادة وفهم السلوك الإنساني

  • 23 أيلول 2026
  • 14:20
كابيتال بنك يستضيف د خالد غطّاس في جلسة حول القيادة وفهم السلوك الإنساني

خبرني  - استضاف كابيتال بنك مؤخراً المحاضر والخبير في السلوك البشري د. خالد غطّاس، لتقديم جلسة حوارية تفاعلية لفريقه القيادي، تناولت أثر الدوافع النفسية والسلوكية في فاعلية القيادة، ودور الوعي الذاتي في تحسين التواصل وبناء الثقة وتعزيز التعاون داخل فرق العمل.

وناقشت الجلسة مجموعة من المحاور المرتبطة بفهم السلوك الإنساني والعوامل المؤثرة في تفاعل الأفراد داخل بيئة العمل، إلى جانب أهمية تعزيز قدرة القيادات على فهم الآخرين والتأثير الإيجابي فيهم، بما يدعم التواصل الفعّال ويسهم في بناء علاقات مهنية قائمة على الثقة والتعاون.

كما استعرض د. غطّاس خلال الجلسة عدداً من الأدوات والتقنيات العملية التي تساعد القيادات على التعامل بفاعلية مع تنوّع الشخصيات وأساليب التفكير، وتحفيز التفاعل والاندماج داخل المؤسسة، بما ينعكس إيجاباً على أداء الفرق وقدرتها على العمل بانسجام وتحقيق الأهداف المشتركة.

وأكد كابيتال بنك في بيان أن الاستثمار في تطوير القيادات يتجاوز تنمية المهارات الفنية والإدارية، ليشمل تعزيز الوعي بالأبعاد الإنسانية والنفسية المرتبطة بإدارة فرق العمل، لما لذلك من أثر في بناء بيئة مهنية أكثر مرونة وتعاوناً، وتمكين الموظفين من تقديم أفضل ما لديهم.

وأشار البنك إلى أن تنظيم هذه الجلسة يندرج ضمن برامجه الرامية إلى تطوير قدرات قياداته وموظفيه، وتوفير مساحات للحوار وتبادل المعرفة والأفكار، بما يدعم الرفاه الوظيفي ويعزز ثقافة مؤسسية قائمة على التواصل والتعلّم المستمر.

ومن الجدير ذكره، أن د. خالد غطّاس يجمع بين خلفية علمية وخبرة تمتد لأكثر من 15 عاماً في مناصب قيادية في قطاع الأعمال، إلى جانب نشاطه ككاتب ومتحدث في مجالات السلوك الإنساني واتخاذ القرار والعلاقات الاجتماعية. كما له عدد من المؤلفات التي تتناول قضايا إنسانية واجتماعية معاصرة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

شومان تكرم الأديب هاشم غرايبة تقديرا لمسيرته الإبداعية والثقافية
شومان تكرم الأديب هاشم غرايبة تقديرا لمسيرته الإبداعية والثقافية
  • 2026-09-23 14:51
بنك الإسكان راعياً ذهبياً للمؤتمر العربي الإقليمي حول دعم التنمية والاستثمار في سوريا
بنك الإسكان راعياً ذهبياً للمؤتمر العربي الإقليمي حول دعم التنمية والاستثمار ...
  • 2026-09-23 10:08
الملكية الأردنية تسجل إنجازاً عالمياً جديداً بفوز سامر المجالي بجائزة التميز القيادي من ATW
الملكية الأردنية تسجل إنجازاً عالمياً جديداً بفوز سامر المجالي بجائزة التميز ...
  • 2026-09-22 17:26
الأردني الكويتي يرعى المؤتمر العربي الإقليمي حول (دعم التنمية والاستثمار في سوريا) ويشارك في جلساته
الأردني الكويتي يرعى المؤتمر العربي الإقليمي حول (دعم التنمية والاستثمار في س...
  • 2026-09-22 15:34
أورنج الأردن تختتم برنامجاً تدريبياً متخصصاً لمرشدي رواد الأعمال
أورنج الأردن تختتم برنامجاً تدريبياً متخصصاً لمرشدي رواد الأعمال
  • 2026-09-22 15:09
من لبنان إلى عمّان… «بيت إليا» يفتتح أبوابه بتجربة لبنانية فاخرة بتوقيع الشيف العالمي جو برزا
من لبنان إلى عمّان… «بيت إليا» يفتتح أبوابه بتجربة لبنانية فاخرة بتوقيع الشيف...
  • 2026-09-22 15:00