الجغبير: خطاب الملك في الأمم المتحدة يجسد موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية

خبرني - أكد المهندس فتحي الجغبير أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يجسد الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ويؤكد ضرورة إنهاء الحصار على غزة، ورفض التهجير والتوطين، والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وشدد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف معاناة المدنيين وحماية حقوقهم، وفقاً لأحكام القانون الدولي.

وقال الجغبير إن تأكيد جلالة الملك على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يشكل أساساً لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم. وأكد في الوقت ذاته حرص الأردن على حماية أمنه واستقراره، ورفض فرض أي واقع جديد على حساب حقوق الشعوب.

وأضاف أن القطاع الصناعي الأردني يقف خلف المواقف الوطنية التي يقودها جلالة الملك، مشيراً إلى أن القطاع الخاص سيواصل أداء دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الإقليمية، بما يسهم في حماية المنجزات الوطنية ودعم مسيرة التنمية. وأكد أن الأردن سيواصل الدفاع عن قضايا الأمة والعمل من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق السلام العادل في المنطقة.