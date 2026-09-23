النزاهة العراقية: السجن 7 سنوات بحق النائبة عالية نصيف وإلزامها برد أكثر 23 مليون دولار

خبرني - أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق صدور حكم حضوري بالسجن مدة 7 سنوات بحق النائبة عالية نصيف جاسم، بعد إدانتها بجريمة الكسب غير المشروع، مع إلزامها برد قيمة الكسب غير المشروع وفرض غرامة مالية تعادل قيمته.

وقالت الهيئة إن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت الحكم استنادًا إلى قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، موضحة أن قيمة الكسب غير المشروع بلغت 14 مليارًا و239 مليونًا و590 ألف دينار عراقي ( اكثر من 10.7 مليون دولار)، و12 مليونًا و442 ألفًا و500 دولار أميركي.

كما أصدرت المحكمة حكمًا آخر بالحبس الشديد مدة 3 سنوات بحق نصيف، عن جريمة إخفاء معلومات في استمارة الذمة المالية، قبل أن تقرر تطبيق العقوبة الأشد.

وقررت المحكمة كذلك تأييد الحجز الواقع على أموالها المنقولة وغير المنقولة، فيما تضمن الحكم إعطاء هيئة النزاهة الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.