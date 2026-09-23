المحكمة تفجر مفاجأة مدوية في قضية وفاة مارادونا!

خبرني - طرح خبير قضائي رسمي نظرية غير متوقعة في المحاكمة المحيطة بأسباب وفاة الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، مشيرًا إلى أنه لا يمكن استبعاد أن الأيقونة الأرجنتينية توفيت بسبب كوفيد-19.

وقال طبيب الطب الشرعي بابلو فيراري للقضاة إن عدم إجراء فحص لفيروس كورونا خلال تشريح الجثة مثّل خطأً منهجيًا بالغ الأهمية.

فرضية مفاجئة تصدم قاعة محكمة أرجنتينية

توفي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا إثر سكتة قلبية أثناء نومه في منزله بمدينة تيجري، يوم 25 نوفمبر 2020، عن عمر ناهز 60 عامًا.

وجاءت وفاة مارادونا بعد أسبوعين فقط من خروجه من المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية ناجحة لعلاج ورم دموي في الدماغ.

ومع دخول المحاكمة الجارية في سان إيسيدرو مراحلها الختامية، وبعد الاستماع إلى 76 شاهدًا، فاجأ خبير المحكمة الرسمي فيراري سير الجلسات باقتراحه أن النجم الأرجنتيني ربما توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

خبير الأدلة الجنائية يشكك في تشريح الجثة

طُرحت هذه النظرية الصادمة من جانب فيراري خلال مثوله بصفته الشاهد الأخير في الإجراءات، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ماركا"، حيث انتقد فيراري غياب فحص فيروس كورونا خلال تشريح الجثة الذي أُجري أثناء الجائحة العالمية، وقال أمام المحكمة: "لا يمكننا استبعاد أنه توفي بسبب كوفيد".

وفي شرحه لكيفية قدرة الفيروس التنفسي على أن يطغى سريعًا على الحالة الجسدية للمريض، أوضح الطبيب الشرعي وطبيب الأطفال: "دخل مرض فيروس كورونا عبر الجهاز التنفسي، وكان يمكن أن يكون خاطفًا في شدته ويقتل المريض خلال ساعات قليلة".

واعترض الخبير على شهادة خبراء سابقة، أكدت أن المهاجم عانى 12 ساعة قاتلة من الاحتضار، مضيفًا: "لا بد أن احتضاره استمر بضع دقائق".



موت مفاجئ

بدوره اثار الطبيب الشرعي أنطونيو مايا جدلاً واسعاً بعد شهادته التي أكد فيها أن مارادونا "مات بصورة مفاجئة"، معتبراً أنه لم تكن هناك أدلة كافية للتنبؤ بالوفاة قبل حدوثها في 25 نوفمبر 2020.

شهادات متضاربة تعيد تشكيل الدفاع الطبي

يعزز تقييم فيراري دفوع الدفاع التي قدّمها الطبيب الرئيسي ليوبولدو لوكي، ومفادها أن مارادونا تعرّض لتراكم مفاجئ للسوائل في الرئتين، ما تسبب في ضائقة تنفسية حادة أدت إلى توقّف القلب خلال دقائق.

وبصفته الخبير الرسمي الوحيد أمام المحكمة الذي يتمسك بهذا الرأي، فإن شهادة فيراري تمثل عامل توازن حاسمًا لفريق الدفاع.

وإلى جانب لوكي، يواجه ستة ممارسين طبيين آخرين اتهامات بالقتل البسيط مع القصد الاحتمالي: الطبيبة النفسية أجوستينا كوساتشوف، ونانسي فورليني، وكارلوس دياز، وماريانو بيروني، وريكاردو ألميرون، وبيدرو دي سبانيا.