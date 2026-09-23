تعليقات مسيئة على فيسبوك وماسنجر تقود أردنيا إلى الحبس

خبرني - قضت محكمة صلح جزاء المفرق غيابيًا بحبس أردني 3 أشهر والرسوم، بعد إدانته بجرمي إرسال ونشر بيانات ومعلومات عبر الشبكة المعلوماتية تنطوي على ذم وقدح وتحقير، على خلفية تعليقات ورسائل مسيئة عبر فيسبوك وماسنجر.

وتعود القضية إلى شهر رمضان من عام 2026، عندما علق المشتكي على منشور عبر فيسبوك تضمن صورة لعلم الأردن إلى جانب أعلام دول أخرى، قبل أن يتطور الخلاف إلى تبادل عبارات مسيئة، بينها وصف المشتكي بـ"كلب" و"حمار"، وعبارات أخرى اعتبرتها المحكمة ماسّة بكرامته واعتباره.

كما قام المشتكى عليه، بحسب القرار، بنشر لقطة شاشة لحساب المشتكي على المجموعة ذاتها، مرفقة بعبارات مسيئة واتهامات بالانتماء إلى جهات خارجية.

واعتبرت المحكمة أن الألفاظ المستخدمة تمس اعتبار المشتكي وكرامته، وأن نشرها وإرسالها عبر فيسبوك وماسنجر يحقق أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية.

وحكمت المحكمة بالحبس 3 أشهر والرسوم عن كل فعل، مع تنفيذ إحدى العقوبتين لتصبح العقوبة النهائية الواجبة النفاذ 3 أشهر والرسوم.

وفي الجانب المدني، ردت المحكمة الادعاء بالحق الشخصي لعدم الإثبات، لعدم تقديم البينات اللازمة لإثبات الأضرار المادية والمعنوية المطالب بالتعويض عنها، مع إلزام المشتكي بالرسوم والمصاريف.

ويُعد الحكم غيابيًا وقابلًا للاعتراض.