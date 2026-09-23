الاحتلال ينشئ متحفًا أثريًا في الجولان باستثمار 8.5 مليون شيكل

خبرني - أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن إنشاء متحف أثري جديد في الجولان، باستثمار يقدر بنحو 8.5 مليون شيكل، وذلك ضمن مشروع تطوير منتزه كتسرين القديمة.

وبحسب ما نشرته صفحة «إسرائيل بالعربية» على فيسبوك، سيقام المتحف في مبنى جديد تبلغ مساحته نحو 900 متر مربع، وسيضم قاعات عرض تفاعلية ووسائل متعددة الوسائط وتجارب عملية، إلى جانب حلول تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وستتناول المعروضات تاريخ الجولان عبر آلاف السنين، بدءًا من عجلة الرُّجُم والمناظر الطبيعية البازلتية، مرورًا بموقع غاملا وثورة اليهود الكبرى، وصولًا إلى المعابد اليهودية القديمة والحياة اليومية خلال فترة المشناه والتلمود.

ومن بين القطع المقرر عرضها مقتنيات مرتبطة بمعركة غاملا، ونقوش عبرية، وزخارف شمعدانات، إلى جانب اكتشافات أثرية أخرى عُثر عليها في أنحاء الجولان.

كما يتضمن المشروع إنشاء قبة فلكية متطورة بالقرب من المتحف، على أن يكون المتحف والقبة الفلكية جزءًا من تطوير منتزه كتسرين القديمة، الذي يمتد على نحو 25 دونمًا، ويجسد الحياة في قرية يهودية بالجولان خلال الفترة التلمودية.

ووفقًا للخطة، من المتوقع أن يتمكن المجمع من استقبال ما بين 162 ألفًا و216 ألف زائر سنويًا.

ونقلت الصفحة عن المدير العام لوزارة النقب والجليل، يوحنان مالي، قوله إن المتحف سيربط بين تراث يمتد لآلاف السنين والتكنولوجيا والابتكار، ويقدم تجربة زيارة جديدة للتعرف إلى الجولان.