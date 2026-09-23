الفاو تطلق المرحلة الثانية من برنامج التوعية بحصاد مياه الأمطار في الكرك والطفيلة ومعان

خبرني - أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، المرحلة الثانية من برنامج التوعية حول حصاد مياه الأمطار عن أسطح المباني في محافظات الكرك والطفيلة ومعان، وذلك ضمن مشروع «بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة»، الممول من صندوق المناخ الأخضر (GCF).

وينفذ البرنامج ضمن المكون الأول للمشروع: «أنظمة مائية قادرة على التكيف مع تغير المناخ من أجل تعزيز الأمن المائي»، بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات المستهدفة، وتنفيذ شركة فال للاستشارات والخدمات الإدارية (أدفانس كونسلتنج).

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي بأهمية حصاد مياه الأمطار والاستفادة منها بكفاءة، وترشيد استهلاك المياه، وتعزيز ممارسات التكيف مع تغير المناخ، ولا سيما لدى الطلبة وموظفي الدوائر الحكومية وأفراد المجتمعات المحلية وأئمة المساجد، في المباني المستهدفة بتركيب أنظمة حصاد مياه الأمطار.

كما يركز البرنامج على تعزيز فهم المشاركين للتحديات المائية التي تواجه الأردن، والتعريف بالتقنيات والممارسات المنزلية التي تسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه وحصادها، بما في ذلك تركيب أدوات وقطع توفير المياه في المنازل والمباني العامة.

وتستهدف المرحلة الثانية تنفيذ البرنامج التوعوي في 75 مدرسة حكومية تم اختيارها لتركيب أنظمة حصاد مياه الأمطار، بواقع 25 مدرسة في كل من محافظات الكرك والطفيلة ومعان، موزعة بين مدارس الذكور والإناث. كما يشمل البرنامج 150 مبنى عاماً، من بينها المساجد والمراكز الصحية وغيرها من المباني المستهدفة، بواقع 50 مبنى في كل محافظة.

ويرتكز البرنامج على خمسة محاور رئيسية، تشمل ندرة المياه في الأردن وأهمية المحافظة عليها، ومبادئ التكيف مع تغير المناخ، وحصاد مياه الأمطار عن أسطح المنازل والمباني العامة، والاستخدام الكفؤ للمياه والحفاظ عليها، وتركيب أجهزة وقطع توفير المياه.

يأتي المشروع، الممول من الصندوق الأخضر للمناخ (GCF) وتنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالشراكة مع وزارات المياه والري، والزراعة، والبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز قدرة الأردن على التكيف مع آثار تغير المناخ وتحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي.

وينسجم المشروع مع رؤية التحديث الاقتصادي، ويُنفذ في أربع محافظات ضمن حوض البحر الميت، هي مأدبا والكرك والطفيلة ومعان، التي تواجه تحديات متزايدة نتيجة شح المياه وتداعيات تغير المناخ، بما يستدعي تعزيز قدرة المجتمعات المحلية والقطاعات الزراعية على التكيف مع هذه التحديات.