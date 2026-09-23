جامعة عمان العربية تشارك في حملة (أمانك يبدأ من هنا ) ضمن برنامج (أنا أشارك) الوطني لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية المستمر على تطوير مهارات طلبتها وتعزيز قدراتهم العلمية والبحثية، وبالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب ضمن برنامج "أنا أشارك" الوطني، نفّذ نخبة من طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات/قسم الأمن السيبراني، زيارات ميدانية إلى كل من مدرسة الشهيد عايد الدعسان للبنين، ومدرسة فاطمة الزهراء للبنات، وذلك بإشراف من الدكتور بلال خاطر، والدكتور طارق البشتاوي أعضاء الهيئة التدريسية في كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية.

وتضمنت الزيارات تقديم ورش توعوية متخصصة حول المخاطر والتهديدات الرقمية والسيبرانية، استهدفت الطلبة من الفئة العمرية (14-15) عاماً والمشاركين في برنامج "بصمة" المنفّذ من قبل وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، بهدف تعزيز وعيهم بالمخاطر الإلكترونية، وترسيخ الممارسات الرقمية الآمنة، وتمكينهم من حماية أنفسهم وبياناتهم في الفضاء الرقمي.

وشهدت الورش التوعوية تفاعلًا لافتًا من الطلبة، الذين أبدوا اهتمامًا جادًا بالمحاور المطروحة، مما يعكس أهمية هذه المبادرات في تعزيز الوعي بالممارسات الرقمية الآمنة، وتنمية قدرة الطلبة على التعامل المسؤول مع التكنولوجيا والفضاء السيبراني، حيث شارك في تنفيذ الورش نخبة من طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية وهم: خالد عبيد، ووعد القدومي، ورهف القيسي، وسيف التميمي، الذين أسهموا في تقديم محتوى توعوي مبسّط حول مفاهيم الأمن السيبراني، ونقل المعرفة والخبرات إلى الطلبة، بما يعزز دور الشباب الجامعي في نشر الثقافة الرقمية الآمنة في المجتمع.

وتأتي هذه الزيارات ضمن حملة التوعية الوطنية "أمانك يبدأ من هنا"، التي يتم تنفيذها من خلال سلسلة من الزيارات الميدانية إلى المدارس في مختلف محافظات المملكة، بهدف رفع مستوى الوعي بالمخاطر والتهديدات الرقمية، وتعزيز السلوكيات والممارسات الآمنة في استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل والمنصات الرقمية، وتؤكد جامعة عمان العربية اعتزازها بمشاركة طلبتها في هذه المبادرة المجتمعية الهادفة، وبالدور الذي يقوم به طلبتها في نقل المعرفة وتعزيز الثقافة السيبرانية في المجتمع، مما يسهم في بناء مجتمع رقمي أكثر وعياً وأماناً، حيث عبر المشاركون في ختام الورش عن شكرهم للقائمين على هذه الحملة، مؤكدين على أهمية مواصلة هذه المبادرات التوعوية وتوسيع نطاقها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الطلبة في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية.