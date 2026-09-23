مصر تعلن إطلاق أول روبوت محلي الصنع

خبرني - أعلنت وزارة الصناعة المصرية عن إطلاق أول روبوت صناعي مصري يصنَع بأيد وكفاءات وطنية، عبر شركة "رائد بوتس"، في احتفالية كبيرة.

وجاء هذه الخطوة نتاج تعاون مشترك بين مركز تحديث الصناعة وشركتي "رائد بوتس" و"كيوبي"، حيث جرى تصميم الروبوت ليعمل بالتكامل مع تطبيق صناعي فعلي، في إطار توجه الدولة نحو توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.

وفي هذا السياق، شدد وزير الصناعة المصري خالد هاشم على أن إطلاق وتسليم أول روبوت صناعي مصري يشكّل محطة جوهرية في مسار توطين التكنولوجيا، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع الابتكار والتكنولوجيا باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتطوير الصناعة ورفع تنافسيتها، ولم يعد الهدف مقتصراً على إنشاء مصانع فحسب، بل مصانع تتسم بكفاءة ومرونة وقدرة تنافسية، وتستفيد من أحدث التقنيات العالمية، مع تنمية القدرة على إنتاج جزء من هذه التقنيات محلياً.

وأضاف هاشم أن المشروع يبرهن على قدرة الشباب المصري على الابتكار وتطوير التكنولوجيا وتحويل المعرفة إلى منتج صناعي ملموس، لافتاً إلى أن مفهوم "صنع في مصر" يشهد تطوراً واتساعاً ليعكس قدرات التصنيع والابتكار الوطنية، وتعزيز دور التكنولوجيا في الصناعة المحلية، والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.

وخلال مراسم الإطلاق، استعرض الوزير تجربة تشغيل للروبوت، واستمع إلى شرح من شركة رائد بوتس حول طريقة تشغيله ومميزاته ونسبة المكون المحلي فيه، التي تبلغ حالياً 80%، مع استهداف الوصول بها إلى 90% خلال الفترة المقبلة بعد تصنيع الموتور محلياً.