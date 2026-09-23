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نتنياهو وكاتس يزعمان اغتيال قيادي في حماس بخان يونس

  • 23 أيلول 2026
  • 13:02
نتنياهو وكاتس يزعمان اغتيال قيادي في حماس بخان يونس

خبرني  - زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال اغتال مؤخرا محمد أبو علوان رئيس الدائرة المالية لحركة حماس، في خان يونس.

 وجاء في بيان مشترك أن "رئيس الوزراء ووزير الدفاع يشيدان بالجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) لدقة عمليتهم ونشاطهم الحازم في إحباط مخططات الأعداء".

وأضاف البيان: "نواصل ملاحقة قادة حماس وعناصرها، وإلحاق الضرر بمصادر تمويلها، وتدمير بنيتها التحتية الإرهابية".

وختم قائلا: "لن نسمح لحماس باستعادة نفوذها، ولن نتوقف حتى لا يبقى لها وجود في غزة".

وكانت غارة جوية نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية كانت تسير في منطقة مواصي خان يونس الشمالية على شارع الرشيد الساحلي، أسفرت عن استشهاد محمد إبراهيم محمد أبو علوان (33 عاما) برفقة شخص آخر يدعى أسامة خالد أبو خاطر. 

جاء هذا الاستهداف في سياق حملة مكثفة لضرب القيادات الميدانية والمسؤولين عن شبكات التمويل والتحويلات المالية التابعة لحركة حماس.

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