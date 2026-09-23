شركس: المدفوعات الإلكترونية تجاوزت 700 مليون حركة بقيمة 50 مليار دينار في 2025

خبرني - أكد محافظ البنك المركزي الأردني، عادل شركس، أن التحول الرقمي والابتكار المالي يمثلان ركيزة أساسية ضمن مسيرة التحديث الاقتصادي الشامل التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، مشدداً على أن الأردن لا يكتفي بمتابعة المتغيرات التكنولوجية في المنطقة، بل يسعى ليكون صانعاً للحوار ومركزاً إقليمياً للابتكار المالي.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في النسخة الثانية من "مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2026"، المقام في البحر الميت تحت شعار "حيث تلتقي الرقابة بالابتكار".

وأوضح شركس أن الرقابة والابتكار ليسا اتجاهين متعارضين، بل يستكملان بعضهما بعضاً، قائلاً: "الابتكار لا يحتاج إلى رقابة أقل، بل إلى رقابة أذكى؛ رقابة ناجحة تتيح له النمو بثقة وأمان دون التأثير على استقرار النظام المالي أو حقوق المستهلكين".

- طفرة في المدفوعات الرقمية

وكشف محافظ البنك المركزي عن أرقام قياسية حققها قطاع المدفوعات الرقمية في المملكة خلال عام 2025، حيث تجاوز عدد عمليات الدفع الإلكتروني 700 مليون حركة، بقيمة إجمالية فاقت 50 مليار دينار أردني، ما يشكل نحو 118% من الناتج المحلي الإجمالي. مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس تحولاً هيكلياً في نمط النشاط الاقتصادي وتطور البنية التحتية المالية في المملكة.

وأشار شركس إلى أن البنك المركزي طور منظومة متكاملة شملت الهوية المالية الرقمية، والتحقق الإلكتروني (e-KYC)، والخدمات المالية المفتوحة (Open Finance)، والتكنولوجيا التنظيمية (RegTech)، بالإضافة إلى تنظيم الأصول الافتراضية. كما نوّه بجهود "المختبر التنظيمي" (Regulatory Sandbox) التابع للبنك، والذي ضم 12 شركة ناشئة لاختبار حلولها في مجالات المصرفية والتأمين والخدمات المفتوحة والأصول الافتراضية تحت إشراف رقابي مباشر.

وأكد شركس أن استقرار القطاع المصرفي، والمتانة النقدية، والبنية التحتية المتطورة، إلى جانب الكفاءات البشرية والموقع الاستراتيجي للأردن، تُشكل مقومات راسخة تجعل من المملكة مقصداً وجاذباً للاستثمارات والشركات الإقليمية والدولية في مجال التكنولوجيا المالية.