الدكتور الزبون من عمان العربية يحصل على شهادة (مقيم جودة معتمد لمؤسسات التعليم العالي)

خبرني - في إنجاز يُضاف إلى سجل كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة عمان العربية، وانسجامًا مع رؤية الجامعة في الريادة والتميز، وحرصها على دعم كوادرها الأكاديمية وتعزيز كفاءاتهم المهنية، حصل الدكتور موفق سالم الزبون عضو هيئة التدريس في كلية العلوم الطبية التطبيقية، على شهادة «مقيم جودة معتمد لمؤسسات التعليم العالي»، وذلك بعد اجتيازه بنجاح برنامج "مقيم جودة معتمد"، الذي عقدته هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى إعداد وتأهيل مقيمي الجودة على المستويين المؤسسي والبرامجي، وتمكينهم من العمل بكفاءة واحترافية في مجال ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي، ويأتي هذا الإنجاز ليضاف إلى إنجازات كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة عمان العربية، ويعكس حرصها على تعزيز كفاءة كوادرها الأكاديمية وتطوير خبراتهم المهنية، بما يدعم مسيرة الكلية في مجالات الجودة والاعتماد الأكاديمي والتطوير المستمر.

وتؤكد هذه الشهادة حرص جامعة عمان العربية على تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس ورفدهم بالمعارف والخبرات المتخصصة، بما يسهم في دعم جهود الجامعة والكلية في التحسين المستمر والارتقاء بجودة التعليم العالي، حيث تواصل كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة عمان العربية دعم كوادرها الأكاديمية وتمكينهم من تطوير مهاراتهم المهنية والأكاديمية، بما ينسجم مع توجهات الجامعة نحو الريادة والتميز.