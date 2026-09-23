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لأسباب صحية.. فضل شاكر يغيب عن جلسة محاكمته في لبنان

  • 23 أيلول 2026
  • 12:37
لأسباب صحية فضل شاكر يغيب عن جلسة محاكمته في لبنان

خبرني - غاب الفنان اللبناني فضل شاكر عن جلسة محاكمته التي عُقدت، اليوم الأربعاء، أمام المحكمة العسكرية اللبنانية، فيما حضرت محاميته لمتابعة الإجراءات القانونية نيابة عنه.

وبحسب معلومات أوردتها وسائل إعلام لبنانية، تعذر حضور شاكر إلى المحكمة بسبب وضعه الصحي، في الوقت الذي تولت فيه محاميته مهمة تمثيله خلال الجلسة ومتابعة تفاصيل القضية.

وتأتي الجلسة وسط اهتمام بمآل القضية والقرار الذي قد يصدر بشأنها، في ظل تداول احتمالات عدة بشأن الحكم، من بينها احتساب مدة التوقيف التي سبق أن قضاها شاكر، أو صدور قرار ببراءته، وفق المعلومات المتداولة.


وكانت المحكمة العسكرية قد حددت موعد جلسة الأربعاء للنظر في القضية المتعلقة بالفنان اللبناني، فيما لم تتضح حتى الآن تفاصيل القرار النهائي الذي ستتخذه المحكمة.

وفنياً، تلقى فضل شاكر خلال الفترة الماضية عروضًا لإحياء حفلات غنائية في عدد من الدول العربية وخارجها.

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