حين يصبح صوت الملك ضميراً للعالم

ليست كل الكلمات تُقال لتغادر شفاه أصحابها ، فبعض الكلمات تولد وهي تعرف طريقها إلى الذاكرة، وبعضها يتجاوز حدود المكان والزمان ليقف في مواجهة ضمير العالم. وفي الأمم المتحدة، حيث تتقاطع مصالح الدول وتعلو أصوات السياسة، جاءت كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني لتمنح المعنى وجهاً آخر ،وجهاً يرى الإنسان قبل الحسابات، والعدالة قبل المساومات، والسلام بوصفه مسؤولية لا شعاراً. وكان في الخطاب ما هو أبعد من البلاغة السياسية ،كان فيه صوت الأردن وهو يحمل قلق المنطقة، ووجع فلسطين، وإيماناً راسخاً بأن العالم لا يستطيع أن يطلب السلام بينما يتجاهل أسبابه، ولا أن يتحدث عن حقوق الإنسان فيما تُترك كرامة الإنسان رهينةً للصمت.

إن قوة الكلمة لم تكن في ارتفاع نبرتها، وإنما في ثبات موقفها. فالكلمة التي تستمد قوتها من وضوح المبدأ لا تحتاج إلى المبالغة ولا إلى الصخب ، وهذا ما جعل خطاب جلالة الملك يبدو كأنه يضع أمام المجتمع الدولي مرآةً يرى فيها العالم تناقضاته ومسؤولياته، ويسأل نفسه: إلى متى يمكن للإنسانية أن تؤجل عدالةً تعرف طريقها؟

لقد تحدث الملك من موقع الأردن الذي لم يكن يوماً بعيداً عن قضايا أمته، ومن منطلق الشجاعة والمكاشفة التي تضع الحقائق كما هي فوق طاولة القرار الدولي. ومن هنا بدا الخطاب أكثر من موقف دبلوماسي ،بدا شهادةً على أن للدول الصغيرة في جغرافيتها قدرةً كبيرة على أن تكون واسعة في رسالتها وتأثيرها.

وفي قضية فلسطين تحديداً، لم يكن الحضور الأردني مجرد تعبير عن موقف ثابت، بل امتداداً لإيمان بأن السلام الحقيقي لا يمكن أن يقوم على تجاوز الحقوق أو اختزال المأساة في أرقام وتقارير. فالإنسان الفلسطيني ليس رقماً في نشرة أخبار، والقدس ليست عنواناً عابراً في بيان سياسي، والعدالة ليست تفصيلاً يمكن تأجيله حتى تنضج الظروف.

إن قيمة خطاب الملك أنه أعاد الإنسان إلى مركز المشهد ،ففي زمنٍ تتكاثر فيه المصطلحات السياسية حتى تكاد تحجب الحقيقة، جاءت الكلمة لتذكّر بأن خلف كل مصطلح إنساناً، وخلف كل حدود حكاية، وخلف كل قرار مسؤولية أخلاقية.

ولعل أكثر ما يلفت في الخطاب أن الأردن لم يتحدث من منبر القوة وحدها، بل من منبر الحكمة ،تلك الحكمة التي لا تعني الصمت ولا التراجع، وإنما تعني أن تقول ما يجب قوله، في اللحظة التي يجب أن يُقال فيها، وباللغة التي تصل إلى العقل والضمير معاً.

هنا تصبح القيادة فعلاً أخلاقياً قبل أن تكون موقعاً سياسياً.

وهنا يصبح صوت الملك أكبر من حدود الدولة التي يمثلها؛ لأنه حين يتحدث عن السلام، لا يتحدث عن مصلحة أردنية فحسب، وحين يدافع عن العدالة، لا يبحث عن تصفيق سياسي ، بل يضع قضية الإنسان في مكانها الطبيعي : في قلب القرار الدولي.

ربما لهذا السبب لا تُقاس بعض الخطب بعدد الكلمات التي قيلت فيها، وإنما بحجم الصدى الذي تتركه بعد انتهائها. وقد ترك خطاب جلالة الملك سؤالاً لا ينبغي للعالم أن يهرب منه: هل نريد سلاماً حقيقياً، أم مجرد هدوء مؤقت يخفي تحت سطحه أسباب الانفجار ؟

إن صوت الملك في الأمم المتحدة لم يكن صوتاً يبحث عن مساحة بين أصوات العالم، بل صوتاً حاول أن يمنح العالم مساحةً للإنصات إلى الحقيقة.

وعندما تصبح الحقيقة ثقيلة على السياسة، يصبح قولها شجاعة، وحين يكون الصمت أسهل من الموقف ، يغدو الكلام مسؤولية.

وحين يتحدث الملك من موقع الإيمان بالسلام والعدالة والكرامة الإنسانية، يصبح صوته أكثر من خطاب؛ يصبح رسالة تؤكد أن الأردن لا يساوم على إنسانيته، ولا يتخلى عن قضايا أمته، ولا يرى السلام ممكناً من دون عدالة، ولا العدالة مكتملة من دون كرامة الإنسان.

ولهذا، حين يصبح صوت الملك ضميراً للعالم، لا يعود السؤال: ماذا قال الملك؟ بل يصبح السؤال الأعمق: هل أصغى العالم إلى ما قاله؟