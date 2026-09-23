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جامعة الشرق الأوسط وكلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الفنية العسكرية تبحثان تفعيل مسارات التعاون والتدريب

  • 23 أيلول 2026
  • 12:21
جامعة الشرق الأوسط وكلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الفنية العسكرية تبحثان تفعيل مسارات التعاون والتدريب

خبرني - بحث وفد من كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الفنية العسكرية، خلال زيارته جامعة الشرق الأوسط، سبل تفعيل مجالات التعاون المشترك.
التقت رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين وفد الكلية، برئاسة آمر كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الفنية العسكرية العقيد المهندس علاء طلال عودة، بحضور عدد من أصحاب الاختصاص من الجانبين.
وتناول اللقاء فرص توظيف الإمكانات الأكاديمية والبحثية والتقنية المتاحة لدى الجامعة والكلية، وتحويلها إلى برامج ومشروعات عملية تخدم المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتمنح الطلبة والكوادر فرصًا أوسع للتدريب والاحتكاك بالخبرات المهنية المتخصصة، بما يسهم في بناء خبرات أكثر ارتباطًا بطبيعة العمل واحتياجات القطاعات المتخصصة.
وتأتي هذه المباحثات في سياق الشراكة التي تجمع جامعة الشرق الأوسط وكلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الفنية العسكرية، بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/مديرية سلاح الصيانة الملكي، والتي تستهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي والتدريبي والتقني، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتخصصة لدى الجانبين.

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