جامعة عمان العربية تؤكد اعتزازها بخطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في الأمم المتحدة ووقوفها خلف قيادته الفذة

خبرني - تؤكد جامعة عمان العربية، ممثلةً برئيس مجاس أمنائها الدكتور عمر مشهور حديثة الجازي وأعضاء المجلس، ورئيسها الأستاذ الدكتور محمد الوديان وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبتها، اعتزازها ووقوفها خلف مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وتجدد أسمى معاني الولاء والانتماء للعرش الهاشمي وللقيادة الهاشمية الحكيمة، التي حملت على الدوام أمانة الدفاع عن الأردن ومصالحه العليا وقضايا أمته.

وتثمّن الجامعة عاليًا مضامين خطاب جلالة الملك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين في نيويورك، وما حملته من رسائل واضحة وحازمة عكست ثوابت الموقف الأردني تجاه القضايا الوطنية والقومية والإقليمية، وأكدت أن أمن الأردن وسيادته وحدوده ومياهه ومصالح شعبه ثوابت راسخة لا تقبل المساومة.

وتؤكد الجامعة بأن خطاب جلالة الملك جاء ليضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته السياسية والقانونية والإنسانية، داعيًا إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية، واحترام القانون الدولي، ومعالجة جذور الأزمات والصراعات، والعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

كما تعتز جامعة عمان العربية بالموقف الملكي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، والتمسك بحل الدولتين، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس القانون الدولي والقرارات الأممية، إلى جانب مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وتؤكد الجامعة اعتزازها بالدور التاريخي الذي يضطلع به جلالة الملك في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، باعتباره إرثًا هاشميًا وواجبًا تاريخيًا يواصل الأردن القيام به بكل ثبات ومسؤولية.

إن جامعة عمان العربية، وهي إحدى مؤسسات التعليم العالي الوطنية، تؤكد أن الجامعات الأردنية ستظل منارات للعلم والمعرفة والوعي الوطني، وحاضنةً لقيم الانتماء والاعتدال والوسطية، ومؤمنةً بدورها في خدمة الأردن وتعزيز مسيرته ونهضته، والالتفاف حول قيادته الهاشمية.

حفظ الله جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وأدامه سندًا وذخرًا للأردن والأردنيين، وحفظ سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وأدام على وطننا الغالي نعمة الأمن والاستقرار والعزة والازدهار.

حمى الله الأردن، قيادةً وشعبًا، وأدام رايته خفاقةً بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.