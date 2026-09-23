عمان الأهلية : خطاب الملك في الأمم المتحدة تعبير عن حماية المصالح الوطنية ودعم الشعب الفلسطيني وصيانة المقدسات

خبرني - أصدرت أسرة جامعة عمان الاهلية ممثّلة برئيس وأعضاء مجلس الأمناء ورئيس وأعضاء هيئة المديرين ورئيس الجامعة ونوابه وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والادارية وطلبة الجامعة بيان تأييد ومؤازرة للمواقف التي حملتها كلمة جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية والسياسية، وقدمت رؤية أردنية متكاملة للتعامل مع أزمات المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكدت الجامعة في بيانها أن الخطاب الملكي كان تعبيراً عظيماً عن ثوابت الدولة الأردنية ومصالحها الوطنية، وعن مسؤوليتها تجاه قضايا أمتها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وفي الدفاع عن مصالح الأردن وأمنه واستقراره، وعن حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة ، دون التنازل عن الثوابت الجوهرية وفي صدارتها الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والدعم المستمر لوكالة الأونروا، وحماية حقوق اللاجئين، والنأي بالصراع عن أي إطار ديني مذهبي.

وأشارت الى أن الخطاب عرّى بوضوح دولة الاحتلال، وخطورة استمرارها في سياسات الاستيطان ومصادرة الأراضي والتهجير في الضفة الغربية، كما وضع المجتمع الدولي أمام حقيقة ما يجري في قطاع غزة من تدمير للبنية التحتية المدنية واستهداف للمدنيين وتشديد للخناق على الفلسطينيين ، والتحذير من أن استمرار ذلك يقوض بصورة مباشرة إمكانية قيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة، ويهدد الأساس الذي يقوم عليه حل الدولتين.

وثمّن البيان تأكيد جلالته في خطابه أن أي تهديد للحدود الشمالية أو للأمن المائي الأردني هو تهديد مباشر للأمن القومي سيتعامل معه الأردن بحزم وقوة ، وأن المملكة تواصل أداء دورها في مواجهة الإرهاب وتهريب المخدرات والإسهام في حماية أمن المنطقة، وتسعى في الوقت نفسه إلى تعزيز موقعها كمركز للتجارة والصناعة والتكنولوجيا، وجسر يربط دول المنطقة ومصالحها الاقتصادية والإنسانية.

وأعلن البيان التأييد المطلق لمواقف جلالة الملك في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والوقوف خلف جلالة الملك والجيش والأجهزة الأمنية، في حماية أمن الأردن واستقراره وسيادته ومصالح شعبه.