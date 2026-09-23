الشرع: نتعاطف مع والدة أوستن تايس

خبرني - قال الرئيس السوري أحمد الشرع إنه التقى والدة الصحفي الأمريكي المفقود في سوريا منذ عام 2012 أوستن تايس، معربا عن تعاطفه "الكبير" مع عائلته.

وقال الشرع إنه التقى والدة تايس، ووصفها بأنها امرأة رائعة جدا، مشيرا إلى أنها أثارت فيه مشاعر العاطفة والحنان. وكشف أنه جمعها بوالدته التي كانت تعتقد أنه قتل بعدما فقدت أخباره 7 سنوات، معتبرا أن تشابه التجربتين منح والدة تايس أملا.

وأضاف أنه أراد أن يبث لوالدة أوستن تايس روحا من الأمل، مؤكدا أنهم يتعاطفون معها بشكل كبير، مشيرا إلى أن هناك أيضا نحو 250 ألف مفقود من السوريين إلى جانب أوستن تايس، فقدوا أو سجنوا من قبل النظام، ثم خرج كل من كان في السجون أو لم يُنقل لهم أثر حتى الآن.

وأوضح الشرع أنهم شكلوا هيئة خاصة للبحث عن المفقودين، وأنهم يستعينون ببعض الخبرات الدولية أيضاً في مجال البحث عن الجثث والطب الجنائي وما إلى ذلك، مشيراً إلى وجود بعض المقدمات بشأن موضوع أوستن تايس، لكنه قال إنه لا يعتقد أنه يستطيع الآن البوح بكل شيء لأن هناك أمورا تتعلق بالوضع الأمني والاستخباراتي، مؤكدا أنهم يزودون الجانب الأمريكي أولاً بأول بكل ما يصلهم من معلومات.