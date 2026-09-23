خبرني - شهد المؤتمر الصحفي الختامي لبطولة "خليجي 27" سجالا بين القطري جاسم الرميحي الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم، وأحد الصحفيين السعوديين، بسبب أسعار تذاكر المباريات.

وعقد جاسم الرميحي، أمس الثلاثاء، المؤتمر الصحفي الأخير قبل انطلاق النسخة الـ27 من كأس الخليج لكرة القدم، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر الأول 2026.

وخلال المؤتمر، اعترض الصحفي السعودي نواف العقيل على أسعار التذاكر، معتبرا أنها مرتفعة.

ورد الرميحي بالتأكيد على أن أسعار التذاكر تمت الموافقة عليها من الأطراف المعنية، معتبرا أنها متوسطة مقارنة بأسعار بطولات أخرى.

وقال في هذا السياق إن أسعار تذاكر كأس آسيا المقبلة في السعودية ودوري أبطال آسيا ستكون أعلى، مضيفا أن أسعار "خليجي 27" لا يمكن مقارنتها بأسعار مباريات الدوري السعودي، وأنها، بحسب وصفه، "متوسطة بل أقل سعرا" من بعض البطولات المقبلة.

لكن الجدل تصاعد في ختام الرد، عندما وجه الرميحي حديثه إلى الصحفي السعودي العقيل قائلا، بنبرة مازحة: "يمكن الأسعار مرتفعة بالنسبة لك ولظروفك، أنت من أهل جدة صحيح؟ لذلك سألت عن الأسعار!".

وأثارت العبارة ردود فعل غاضبة في أوساط إعلامية سعودية، بعدما اعتبرها العقيل غير مقبولة.

ورد نواف العقيل على تصريحات الأمين العام للاتحاد الخليجي عبر حسابه على منصة "إكس"، مؤكدا اعتزازه بكونه من سكان جدة، ومعتبرا أن الطريقة التي جرى بها الحديث تحمل، من وجهة نظره، تعاليا غير مقبول من مسؤول أمام وسائل الإعلام.

وكتب العقيل أن أسعار التذاكر مرتفعة، مضيفا أن الحديث عن ظروفه الشخصية لا علاقة له بجوهر اعتراضه على الأسعار.

ولم يتوقف الجدل عند العقيل، إذ دخل إعلاميون سعوديون آخرون على خط الأزمة، من بينهم وليد الفراج، الذي قال إن اللجنة السعودية المنظمة طلبت خفض أسعار التذاكر، وهو ما يتعارض مع رواية الرميحي بشأن موافقة اللجنة على الأسعار.

ما أسعار تذاكر خليجي 27؟

بحسب الأسعار المنشورة للبطولة، تتراوح قيمة التذاكر بين 23 و2975 ريالا سعوديا، وفق الفئة والمباراة والملعب.

وبالنسبة لمباريات الجولة الأولى ونصف النهائي والنهائي، جاءت الأسعار كالتالي:

الدرجة الأولى: 127 ريالا

الدرجة الثانية: 102 ريال

الدرجة الثالثة: 75 ريالا

الدرجة الرابعة: 47 ريالا

فئة Premium: 257 ريالا

الفئة الفضية: 333 ريالا

الفئة الذهبية: 2975 ريالا

أما مباريات دور المجموعات على ملعب "الإنماء"، فتبدأ الأسعار من 23 ريالا للفئة الرابعة، وتصل إلى 1980 ريالًا للفئة الذهبية.

وفي مباريات دور المجموعات على ملعب "الأمير عبدالله الفيصل"، تبدأ الأسعار من 23 ريالا للفئة الثالثة، وتصل الفئة الذهبية إلى 1980 ريالا.

متى تنطلق البطولة؟

تنطلق منافسات "خليجي 27" اليوم الأربعاء 23 سبتمبر في مدينة جدة، بمباراتين ضمن المجموعة الأولى، تجمع الأولى العراق وعُمان على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، فيما يلتقي المنتخب السعودي نظيره الكويتي على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية". وتستمر البطولة حتى 6 أكتوبر بمشاركة 8 منتخبات.