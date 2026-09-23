صينية تستعيد وعيها داخل التابوت قبل ساعات من دفنها

خبرني - استعادت امرأة صينية تبلغ من العمر 70 عاما وعيها بشكل مفاجئ داخل تابوت بعد يوم من إعلان وفاتها. وفقا لصحيفة The Star الصينية.

وبحسب الصحيفة، وقعت الحادثة في مقاطعة خبي بشمال الصين.

وكانت المرأة المحلية تعاني منذ عقود من خثار دماغي، كما كانت تكافح مرض السرطان. وفي 8 سبتمبر الجاري، اكتشف أقاربها أنها لا تبدي أي علامات على الحياة. ووُضعت المرأة في تابوت مبرد للحفاظ على جثمانها سليما، إلى حين وصول أقاربها من مدن أخرى لحضور الجنازة.

غير أن زوجة ابن "المتوفاة" سمعت فجأة، مساء اليوم التالي، أصواتا خافتة صادرة من داخل التابوت، فأُخرجت المرأة على الفور.

وعندما وصل الأقارب في 11 سبتمبر، كانت قد استعادت وعيها وتمكنت من فتح عينيها، رغم أنها لم تكن قادرة على الأكل أو الشرب. وفي الليلة نفسها، توفيت، وبعد يومين دُفنت.

وقد يكون ما حدث مرتبطا بما يسمى "الموت الزائف"، وهي حالة من الغيبوبة تنخفض فيها مؤشرات الحياة إلى مستويات تكاد تكون غير قابلة للرصد، بحيث بالكاد يمكن رصد التنفس ونبضات القلب، بينما يتباطأ الأيض ويدخل الشخص في غيبوبة عميقة.

وأثارت الحادثة جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية. ويرى كثيرون أنه كان ينبغي للأسرة الحصول أولا على شهادة وفاة رسمية من المستشفى، قبل وضع المرأة في التابوت والاستعداد للجنازة.