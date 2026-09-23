خبرني - اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني بـ"دعم حماس"، وذلك قبل توجهه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في المدينة.

وقال نتنياهو في مقطع فيديو نشره على منصة "إكس": "عار عليك يا سيد ممداني، عار عليك لدعمك وحوش حماس الإرهابيين الذين ذبحوا شعبنا، عار عليك لتحريضك على أعمال الشغب ضد يهود نيويورك"، مضيفا أنه يتوجه إلى الأمم المتحدة "لأقول الحقيقة عن جنودنا الأبطال، وسأقول الحقيقة عنك".

وجاء نشر الفيديو في وقت وصف فيه ممداني، رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ"مجرم حرب".

ورد ممداني على رسالة نتنياهو قائلا في مؤتمر صحفي إن ما قاله رئيس الوزراء "في ذلك الفيديو غير صحيح"، واتهمه بأنه "مهندس إبادة جماعية مروعة ضد الفلسطينيين"، مضيفا: "ما نعرفه حقا فيما يتعلق برئيس الوزراء هو أنه موضوع مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وقد أدان ممداني مرارا هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، ونفى اتهامات معاداة السامية من منتقدين جمهوريين وبعض الديمقراطيين، فيما رفض نتنياهو اتهامات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي تشكل أساس مذكرة اعتقال المحكمة الجنائية الدولية الصادرة في نوفمبر 2024.

وكان العمدة قد طرح فكرة الالتزام بمذكرة الاعتقال واحتجاز نتنياهو خلال زيارته للجمعية العامة، ثم تراجع عن تهديده لكنه حث الحكومة الفيدرالية على الانضمام إلى المحكمة وتنفيذ المذكرة.

ولا تخضع الولايات المتحدة وإسرائيل لأحكام المحكمة الجنائية الدولية، حيث لم تصدق أي من الدولتين على المعاهدة التي أنشأت المحكمة، نظام روما الأساسي، وبالتالي لا تعترف باختصاص المحكمة على مواطنيها أو أفراد قواتها أو مسؤوليها، لكن المحكمة تؤكد اختصاصها على الأراضي الفلسطينية وتعترف بدولة فلسطين كطرف خاضع لنظام روما الأساسي.