الغذاء والدواء تطلق حملة للتوعية بترخيص المهن الغذائية المنزلية

خبرني - أطلقت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء رنا عبيدات حملة توعوية بإجراءات ومتطلبات ترخيص المهن الغذائية المنزلية واشتراطات سلامة وجودة الغذاء، تشمل سلسلة من الأنشطة التوعوية في مختلف محافظات المملكة، بهدف تبسيط الإجراءات والتعرف على التحديات التي تواجه أصحاب هذه المهن.

وقالت عبيدات إن الحملة تأتي في إطار دور المؤسسة في التوعية والإرشاد، الذي لا يقتصر على الجانب الرقابي، بل يشمل تعزيز الوعي والالتزام بمتطلبات سلامة الغذاء، بما يسهم في دعم الأنشطة الغذائية المنزلية وتعزيز سلامة منتجاتها والارتقاء بجودتها، بما يعزز ثقة المستهلك ويدعم تطوير هذه المشاريع.

جاء ذلك خلال إطلاق فعاليات ورشة توعوية بعنوان "مطبخي مرخص.. غذائي آمن"، بمشاركة عدد من سيدات المجتمع المحلي من صاحبات المهن الغذائية المنزلية، واستهدفت رفع مستوى الوعي بمتطلبات الترخيص وتعزيز الممارسات والاشتراطات الصحية المعتمدة لإعداد وتجهيز وتداول الغذاء.

ورافق الورشة افتتاح معرض لمنتجات سيدات المجتمع المحلي.

وأضافت عبيدات أن المؤسسة تلتزم بتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي انطلاقا من مسؤوليتها في تعزيز الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، بما يضمن سلامة المنتجات وجودتها ويحمي صحة المستهلك.

وأشارت إلى أن المهن الغذائية المنزلية تمثل فرصة للعديد من السيدات لتحويل مهاراتهن إلى مشاريع منتجة ومستدامة تسهم في النشاط الاقتصادي والمجتمعي.

وأعربت عبيدات عن تقديرها لجهود سيدات المجتمع المحلي ودورهن في دعم أسرهن ومجتمعاتهن، مشيدة بقصص النجاح التي حققتها سيدات في مجال المهن الغذائية المنزلية المرخصة، والتي تعكس قدرتهن على تحويل مهاراتهن إلى مشاريع منتجة تسهم في دعم أسرهن وتعزيز مشاركتهن في المجتمع.

الاتحاد النسائي الأردني

من جهتها، قالت رئيسة الاتحاد النسائي الأردني جليلة الصمادي إن المرأة الأردنية أثبتت قدرتها على الإنتاج والابتكار وتحويل الإمكانات البسيطة إلى مشاريع توفر فرصا حقيقية لتحسين دخل الأسرة.

وأشارت الصمادي إلى أن العديد من الجمعيات النسائية أصبحت تشكل حاضنة مهمة للسيدات الراغبات في تطوير منتجاتهن وتسويقها والانتقال بها من نطاق الإنتاج المحدود إلى مشاريع أكثر تنظيما واستدامة.

وأضافت أن نجاح هذه المشاريع واستمراريتها يتطلبان الالتزام بمتطلبات الترخيص والاشتراطات الصحية والتعليمات المعمول بها، مؤكدة أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة من خلال حملاتها التوعوية وإرشاداتها الفنية، التي تساعد أصحاب المشاريع على فهم المتطلبات اللازمة والالتزام بها.

مداخلات توعوية

وتضمنت الجلسة الثانية من الورشة عددا من المداخلات التي أدارتها رئيسة شعبة التوعية أماني حداد.

وشملت المداخلات موضوع تعليمات ممارسة مهنة إعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل، قدمه مأمون صياحين، ودور أمانة عمان في تمكين المرأة، قدمته رشا الشواربة.

كما تضمنت الجلسة مداخلة حول تعزيز سلامة سلسلة القيمة للمنتجات الزراعية وتمكين المرأة قدمتها المهندسة زينب الحماد، وأخرى حول الاستخدام الآمن لمنتجات التعبئة والتغليف قدمها المهندس محمد بني هاني.

وتناولت مداخلة أخرى تغذية مرضى السيلياك قدمتها عابدة القيسي، إلى جانب مداخلة قدمتها إحدى المبادرات المتخصصة.