طالب أردني يهرب من منزله إلى مصر.. والأمن يعثر عليه داخل فيلا بالقاهرة

خبرني - كشفت وسائل إعلام مصرية أن الأجهزة الأمنية المصرية تمكنت من إعادة طالب يحمل الجنسية الأردنية إلى والده، بعد هروبه من منزله في الأردن، ووصوله إلى مصر والإقامة داخل فيلا بمنطقة مصر الجديدة رفقة أحد أصدقائه.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بتغيب الطالب وهروبه من الأردن، ووجوده داخل إحدى الفيلات بمنطقة مصر الجديدة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكن رجال المباحث في مصر من تحديد مكان الطالب، والعثور عليه داخل الفيلا برفقة صديقه، وبالتنسيق مع الجهات المعنية جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادته إلى والده.

وتبين من الفحص أن الطالب غادر الأردن دون علم أسرته، وأقام صحبة صديقه داخل الفيلا، فيما تم تسليمه إلى والده.