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مراسلة أميركية ترصد إشارة لافتة للملك عبدالله عند سؤاله عن الاتفاق مع إيران

  • 23 أيلول 2026
  • 10:09
مراسلة أميركية ترصد إشارة لافتة للملك عبدالله عند سؤاله عن الاتفاق مع إيران

خبرني - نقلت مراسلة موقع "المونيتور" الدبلوماسية إليزابيث هاغيدورن، عن الملك عبدالله الثاني، وصفه الاجتماع الإقليمي الذي عقد مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نيويورك بأنه كان «جيدًا جدًا». 
وقالت هاغيدورن وفق رصد خبرني إن الملك عبدالله، لدى سؤاله عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، أجاب بإشارة تشبيك الأصابع 🤞، وهي إشارة تستخدم عادة للتعبير عن الأمل أو التفاؤل الحذر بتحقق أمر ما. 
وجاءت تصريحات الملك عقب اجتماع عقده ترامب مع عدد من قادة ومسؤولي دول المنطقة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وشارك فيه إلى جانب الأردن مسؤولون من دول الخليج وتركيا وسوريا ولبنان والعراق ومصر. 
وتزامن الاجتماع مع تحركات دبلوماسية أميركية إيرانية، إذ عقد مسؤولون من الجانبين محادثات استمرت نحو ثلاث ساعات، فيما قال ترامب إن هناك «زخمًا كبيرًا» باتجاه التوصل إلى اتفاق مع طهران، مشيرًا إلى التخطيط لاجتماع آخر في المستقبل القريب. 
وكان السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص لسوريا والعراق توم باراك قد قال، ردًا على سؤال لـ«المونيتور» بشأن وجود توافق بين المشاركين على مسار المرحلة المقبلة، إن هناك توافقًا على «الحاجة إلى طريق للمضي قدمًا»، لكنه أضاف أن ذلك يمثل «التوافق الوحيد» في الوقت الراهن.

 

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