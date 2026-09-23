بنك الإسكان راعياً ذهبياً للمؤتمر العربي الإقليمي حول دعم التنمية والاستثمار في سوريا

خبرني - قدم بنك الإسكان رعايته الذهبية للمؤتمر العربي الإقليمي حول "دعم التنمية والاستثمار في سوريا"، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني، وجمعية البنوك في الأردن، وجمعية رجال الأعمال الأردنيين، تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس، وبحضور حاكم مصرف سورية المركزي محمد صفوت رسلان، وبمشاركة واسعة من قادة القطاع المصرفي وصناع القرار والمستثمرين في المنطقة.

وتأتي هذه الرعاية تجسيداً لالتزام بنك الإسكان بمساندة المبادرات الداعمة للحوار المصرفي العربي، وبناء الشراكات التي تربط الخبرات والموارد الماليّة بالفرص الاستثمارية والتنموية، مما يعزز التعاون الاقتصادي والتجاري ويخدم نمو الأعمال عبر الأسواق العربية، ومنها السوق السورية في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها.

كما تعكس مشاركة البنك دوره المحوري في تقديم الحلول التمويلية والخدمات المصرفية والرقمية لدعم الشركات والمستثمرين الراغبين بالتوسع في سوريا، إلى جانب ترسيخ حضوره في السوق السورية منذ عام 2004 من خلال "المصرف الدولي للتجارة والتمويل – سوريا".

ويواصل بنك الإسكان تقديم خدمات مصرفية وحلول مالية متكاملة للشركات والأفراد، مع التركيز على تمكين ريادة الأعمال ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية تحفيزاً للنمو المستدام.

يُذكر أن المؤتمر ناقش محاور رئيسية تناولت آفاق التعافي والتنمية الاقتصادية في سوريا، وتطوير القطاع المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي، إضافة إلى دور الاستثمار والشراكات العربية في إعادة البناء ودعم الاقتصاد السوري.

