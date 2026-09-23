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الاربعاء: 23 أيلول 2026
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الأردن .. تساؤلات حول تأخر صرف رواتب موظفي القطاع العام

  • 23 أيلول 2026
  • 09:59
الأردن تساؤلات حول تأخر صرف رواتب موظفي القطاع العام

خبرني - رصد موقع خبرني، اليوم الاربعاء، زيادة تساؤلات موظفي القطاع العام في الأردن حول أسباب تأخر صرف الرواتب عن الموعد المعتاد، وسط ترقب لمعرفة الموعد المحدد لإيداع المستحقات المالية في حساباتهم.

ويترقب الموظفون توضيحا رسميا يبين أسباب التأخير، وما إذا كان مرتبطا بإجراءات مالية أو إدارية، إلى جانب تحديد الموعد المتوقع لصرف الرواتب، حيث ان الرواتب تصرف بـ 21 من تاريخ كل شهر. 

وتبرز أهمية التوضيح الرسمي في ظل اعتماد شريحة واسعة من الأسر الأردنية على الراتب الشهري لتغطية الالتزامات والنفقات الأساسية، الأمر الذي يجعل انتظام صرف الرواتب في مواعيدها من الملفات ذات الأولوية بالنسبة للموظفين.

كما تتركز التساؤلات حول ما إذا كان التأخير حالة استثنائية مرتبطة بظروف وإجراءات محددة، أم أن هناك أسبابا أخرى تستدعي التوضيح، وما هي الإجراءات المتخذة لضمان انتظام عملية الصرف خلال الفترة المقبلة.

وينتظر أن توضح الجهات الحكومية المختصة أسباب التأخير والموعد الرسمي لصرف الرواتب، بما يضع حداً للتكهنات ويقدم معلومات واضحة للموظفين.

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