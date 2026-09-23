ميسي طالبه باحترامه.. من حكم مباراة السعودية والكويت في خليجي 27؟

خبرني - أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم تعيين البرتغالي جواو بينيرو لإدارة مباراة السعودية والكويت، اليوم الأربعاء، في افتتاح منافسات كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 27" في جدة.

ويعاون بينيرو مواطناه بيدرو ريبيرو ولوسيانو مايا، بينما يتولى القطري محمد أحمد الشمري مهمة الحكم الرابع، ويضم طاقم تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" (VAR) الصيني فو مينغ والمغربي حمزة الفارق.

من جواو بينيرو؟

يبلغ بينيرو 38 عاما ويحمل الشارة الدولية منذ عام 2016، ويمتلك خبرة واسعة في إدارة المباريات على المستويين الأوروبي والدولي.

وشارك الحكم البرتغالي في كأس العالم 2026، وكانت من أبرز المباريات التي أدارها مواجهة الأرجنتين وسويسرا في ربع النهائي، والتي انتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني 3-1 بعد التمديد.

كما أدار بينيرو إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026 بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، والذي انتهى بالتعادل 1-1.

وسبق له قيادة مباراة كأس السوبر الأوروبي 2025 بين باريس سان جيرمان وتوتنهام هوتسبير، كما كان الحكم الرابع في نهائي دوري أبطال أوروبا في العام نفسه بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان.

وخلال مباراة الأرجنتين وسويسرا في ربع نهائي مونديال 2026، خطف بينيرو الأنظار بسبب نقاش حاد جمعه بقائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ووقعت الحادثة في الدقيقة 42 من الشوط الأول، عندما أبدى ميسي غضبه من الطريقة التي تحدث بها الحكم البرتغالي معه، وظهر وهو يشير إليه مطالبا إياه باحترامه.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام استنادا إلى قراءة للحوار بينهما، طالب ميسي الحكم بالتحدث معه بطريقة لائقة وعدم التقليل من احترامه، مؤكدا أنه يخاطبه بالطريقة نفسها.

ولم يشهر بينيرو أي بطاقة في وجه ميسي، واستكمل إدارة المباراة التي انتهت بفوز الأرجنتين 3-1 بعد التمديد وتأهلها إلى نصف النهائي.

وعاد بينيرو لاحقا للحديث عن الواقعة، وقال في مقابلة مع قناة "كانال 11" البرتغالية إن مثل هذه الحوارات تحدث مع لاعبين آخرين أيضا، وإن وجود ميسي طرفا فيها جعلها تحظى باهتمام أكبر.

وأوضح الحكم البرتغالي أن الحديث بين الحكام واللاعبين واختلاف الآراء بشأن بعض المواقف أمر طبيعي في كرة القدم.

ويعود بينيرو الآن إلى الواجهة العربية، بعدما اختاره الاتحاد الخليجي لقيادة مواجهة السعودية والكويت في افتتاح خليجي 27.