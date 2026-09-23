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ديناران كيلوغرام الزيتون في سوق الخضار الأردني

  • 23 أيلول 2026
  • 09:38
ديناران كيلوغرام الزيتون في سوق الخضار الأردني

خبرني - بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الأربعاء، 1940 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 836 طنا، والورقيات 167 طنا.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر البرتقال أبو صرة 60-85 قرشا، الباذنجان الأسود العجمي 10- 25 قرشا، البصل الناشف 20- 35 قرشا، البطاطا 20- 45 قرشا، البندورة 5- 15 قرشا، الجزر 20- 30 قرشا، الخس 15-25 قرشا، السبانخ 50-70 قرشا، الخيار 20 - 40 قرشا، الذرة 20-55 قرشا، الزهرة 25- 60 قرشا، الزيتون 120- 200 قرش، الكوسا 60- 90 قرشا، الليمون 50 - 120 قرشا، الملفوف 18- 25 قرشا، الملوخية 15- 25 قرشا، والموز البلدي 50 -80 قرشا.

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