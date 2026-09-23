تاجر سيارات يُتهم بالتحرش بزوجة زبون.. وصديق يعمل بالأمن يتدخل لإنهاء الموقف

خبرني - روى تاجر سيارات تفاصيل موقف مفاجئ تعرض له، بعدما توجه إلى منزل أحد الزبائن لتحصيل الجزء المتبقي من الدفعة الأولى لسيارة باعها له بالتقسيط، قبل أن يتطور الأمر إلى اتهامات وطلب مبالغ مالية إضافية.

وبحسب رواية التاجر، فقد اتفق مع الزبون على شراء سيارة مقابل دفعة أولى، على أن يتم تسديد الجزء المتبقي منها عند استكمال إجراءات الترخيص والرهن والتنازل عن المركبة، فيما جرى توقيع عقد المبايعة والكمبيالات وتسليم السيارة.

وفي اليوم التالي، تواصل الزبون مع التاجر وأبلغه بأنه تمكن من توفير باقي الدفعة، إلا أنه لا يستطيع الحضور بسبب وضعه الصحي، وطلب منه التوجه إلى منزله لاستلام المبلغ.

وبعد أن أرسل له الموقع، توجه التاجر إلى المنزل، حيث طلب منه الزبون الصعود إلى الطابق الثالث، قبل أن يدعوه إلى الدخول وتناول القهوة.

وقال التاجر إنه فوجئ لدى دخوله بوجود سيدتين في المنزل، وإنه طلب الحصول على المبلغ ومغادرة المكان، إلا أن الزبون طلب منه البقاء لتناول العشاء، قبل أن يتهمه بالتهجم عليه في منزله والتحرش بزوجته.

وبحسب رواية التاجر، طالبه الزبون بإعادة الكمبيالات والدفعة الأولى، إضافة إلى ألف دينار، مهددا بتقديم شكوى بحقه وزوجته على خلفية الاتهامات التي وجهها إليه.

وأضاف أن التاجر طلب منه النزول إلى السيارة لإحضار ما طلبه، فاستغل التاجر ذلك وغادر المكان.

وأشار التاجر إلى أنه استشار أحد أصدقائه العاملين في الأمن العام بشأن الواقعة، الذي أبلغه بأنه تعرض لمحاولة استدراج، وتواصل مع الزبون، قبل أن تنتهي الواقعة بإعادة السيارة والدفعة الأولى إلى التاجر.