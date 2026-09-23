بزشكيان يصل إلى نيويورك لإلقاء كلمة إيران أمام الأمم المتحدة

خبرني - وصل الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى نيويورك، اليوم الأربعاء، حيث من المقرر أن يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

ونشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية مقطعا مصورا يظهر بيزشكيان لدى نزوله من الطائرة، معلنة وصوله إلى أحد مطارات نيويورك.



يأتي هذا بعد أن حطت طائرة بزشكيان في الجزائر، وذلك ضمن توقف تقني أثناء رحلتها المتجهة إلى نيويورك، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" قد نقلت في وقت سابق عن المدير العام للعلاقات العامة في مكتب الرئاسة، حبيب الله عباسي، قوله إن زيارة بزشكيان تتضمن إلقاء كلمة أمام الجمعية العامة وعقد لقاءات ومباحثات مع عدد من رؤساء الدول والمسؤولين المشاركين.

كما تشمل أجندة الزيارة اجتماعا مع شخصيات إيرانية مقيمة في الولايات المتحدة، ولقاءات مع شخصيات أميركية وممثلين عن مراكز أبحاث، بحسب "إرنا".



وعلى صعيد متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران تواصلت مع الولايات المتحدة في نيويورك عبر وسيط قطري ونقلت شروطا تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات ووقف ما وصفها بأنها "أعمال عدوانية" أميركية.

وأضاف بقائي أن الشروط الإيرانية تضمنت أيضا إنهاء الحصار البحري والحرب الاقتصادية، والإفراج عن أصول إيرانية.