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وفاة الرئيس المؤسس الفخري لبنك الاتحاد

  • 23 أيلول 2026
  • 08:45
وفاة الرئيس المؤسس الفخري لبنك الاتحاد

خبرني - توفي المصرفي ورجل الأعمال الأردني عصام حليم سلفيتي، الرئيس المؤسس الفخري لبنك الاتحاد والرئيس السابق لمجلس إدارته، بعد سنوات حافلة بالعطاء والعمل في القطاعين المصرفي والاستثماري بالمملكة.

وترك سلفيتي بصمة بارزة في القطاع المصرفي الأردني، إذ ارتبط اسمه ببنك الاتحاد منذ مراحل مسيرته الأولى، وتولى رئاسة مجلس إدارته لسنوات، قبل أن يقرر مجلس الإدارة في عام 2024 منحه صفة الرئيس المؤسس الفخري، تقديرا لإسهاماته ومسيرته المهنية التي امتدت لنحو 36 عاما.

كما تقلد سلفيتي عضوية ورئاسة عدد من مجالس إدارات الشركات والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية في الأردن، وكان له دور في مسيرة نمو البنك وتوسع أعماله وترسيخ حضوره في القطاع المصرفي المحلي.

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