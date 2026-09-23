ولي العهد يلتقي برئيس وزراء إيرلندا ويحذر من خطورة التصعيد في المنطقة

خبرني - التقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الثلاثاء، برئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحذر سموه من خطورة التصعيد في المنطقة، ومن استمرار الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، مؤكدا سموه أن إجراءات ضم الأراضي الفلسطينية وعنف المستوطنين، يقوضان فرص تحقيق السلام.

وأشاد سمو ولي العهد بموقف إيرلندا الداعم للقضية الفلسطينية، وبجهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ودعم مساعي حفظ السلام في لبنان.

وأعرب سموه عن حرص الأردن على تعزيز التعاون مع إيرلندا في قطاعات التكنولوجيا والتحول الرقمي، والتعليم والتدريب المهني والتقني.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب سمو ولي العهد، زيد البقاعين.