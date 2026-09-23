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ولي العهد يبحث مع رئيس أستونيا سبل تعزيز التعاون

  • 23 أيلول 2026
  • 08:42
ولي العهد يبحث مع رئيس أستونيا سبل تعزيز التعاون

خبرني - التقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الثلاثاء، برئيس جمهورية أستونيا ألار كاريس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في السياحة، والتكنولوجيا، والتعليم.

وبالحديث عن الأوضاع في المنطقة، أكد سمو ولي العهد أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة تجنبا لتوسع دائرة الصراع.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب سمو ولي العهد، زيد البقاعين.

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