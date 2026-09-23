الملك يبحث مع المدير العام لليونسكو تعزيز التعاون في صون التراث الثقافي والطبيعي

خبرني - التقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الثلاثاء، مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) خالد العناني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحث اللقاء، الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، سبل تعزيز التعاون بين الأردن والمنظمة في مجالات صون التراث الثقافي والطبيعي، لا سيما مع استعداد الأردن لإحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030 في موقع عمّاد السيد المسيح (المغطس).

وثمن جلالته دعم اليونسكو للمملكة في إدراج محمية العقبة البحرية هذا العام على قائمة التراث العالمي، بوصفها أول موقع تراث عالمي طبيعي في الأردن، ما يسهم بحماية التنوع الحيوي ومواجهة آثار تغير المناخ.

وتناول اللقاء التعاون القائم في قطاع التعليم، لا سيما في مجالات تطوير النظام التعليمي، والتعليم والتدريب المهني والتقني، والتحول الرقمي، وبناء القدرات.

وبالحديث عن تبعات التوترات الإقليمية، لفت جلالته إلى أهمية دور المنظمة في حماية تراث مدينة القدس وطابعها الأصيل في ظل التصعيد الإسرائيلي، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود الدولية في هذا الإطار.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.