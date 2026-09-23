دراسة تحذر من ارتباط النوم الطويل بزيادة خطر الوفاة

خبرني - وجد باحثون أن النوم لفترات طويلة قد يرتبط بزيادة خطر الوفاة المبكرة، فالأشخاص الذين ينامون أكثر من 9 ساعات ليلا سجلوا معدلات وفاة أعلى مقارنة بمن ينامون ما بين 7 و8 ساعات.

وتتبّع باحثون تايوانيون عادات النوم لدى أكثر من 3000 شخص على مدى 30 عاما، ووجدوا أن أدنى معدل للوفيات سُجل بين الأشخاص الذين ينامون من سبع إلى ثماني ساعات ليلا، بمعدل 10.57 حالة وفاة لكل 1000 شخص.

وارتفع المعدل إلى 10.97 حالة لدى من ينامون أقل من ست ساعات، وإلى 11.27 حالة بين من ينامون أكثر من تسع ساعات.

ولم تتوصل الدراسة إلى أسباب مؤكدة تفسر العلاقة بين النوم الطويل وزيادة خطر الوفاة، لكن الباحثين أشاروا إلى أن الأشخاص الذين ينامون لفترات أطول قد يكونون أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم والالتهابات، وهما عاملان يرتبطان بعدد من المشكلات الصحية، بينها أمراض القلب والسكتات الدماغية.

كما أشاروا إلى أن الإفراط في النوم قد يؤثر في الساعة البيولوجية للجسم وتنظيم الهرمونات وكفاءة الجهاز المناعي.

وقال الباحثون إن قياس مدة النوم يمكن أن يصبح جزءا من الفحوصات الطبية الروتينية، للمساعدة في تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر الصحية.

ويرتبط الإفراط في النوم أيضا، وفقا لدراسات سابقة، بعدد من المشكلات الصحية، بينها أمراض القلب والسكري من النوع الثاني والسمنة وضعف الذاكرة.

ويُنصح البالغون عموما بالحصول على ما بين سبع وتسع ساعات من النوم كل ليلة.