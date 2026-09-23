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  • الملك يلتقي برؤساء دول ووفود مشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

الملك يلتقي برؤساء دول ووفود مشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

  • 23 أيلول 2026
  • 08:41
الملك يلتقي برؤساء دول ووفود مشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

خبرني - عقد جلالة الملك عبدﷲ الثاني في مدينة نيويورك، الثلاثاء، مجموعة من اللقاءات مع رؤساء دول ووفود مشاركة في الدورة الحادية والثمانين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.

فقد التقى جلالته مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ورئيسة بلغاريا إليانا إيوتوفا، ورئيس جمهورية غانا جون دراماني ماهاما، إلى جانب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ورئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره، ورئيسة وزراء جمهورية باربادوس ميا موتلي، كلا على حدة.

كما التقى جلالة الملك مع رئيس الوزراء الهولندي روب يتن، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدﷲ.

وتناولت اللقاءات عمق العلاقات بين الأردن وهذه الدول الصديقة، وآليات توطيد التعاون في شتى المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة.

وتحدث جلالة الملك عن التصعيد الخطير في الإقليم، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة من خلال التوصل لاتفاق يضمن أمن الدول العربية.

وشدد جلالته على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة ووقف الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وتطرقت اللقاءات إلى خطورة تبعات الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة في سوريا ولبنان على أمن المنطقة واستقرارها، إذ أكد جلالة الملك دعم الأردن لأمن سوريا ولبنان واستقرارهما وسيادتهما.

وحضر اللقاءات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.

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