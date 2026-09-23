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الملك يؤكد خلال لقائه برئيس الوزراء العراقي متانة العلاقات بين البلدين

  • 23 أيلول 2026
  • 08:40
الملك يؤكد خلال لقائه برئيس الوزراء العراقي متانة العلاقات بين البلدين

خبرني - عقد جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الثلاثاء، لقاء مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في نيويورك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.

وأكد جلالته، خلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، متانة العلاقات الأخوية بين الأردن والعراق، والحرص على تعميق التعاون في مختلف المجالات، خاصة الطاقة والاقتصاد والاستثمار، بما يخدم مصالح الشعبين ويحقق الاستقرار الإقليمي.

وتناول اللقاء التطورات في المنطقة، إذ أكد جلالة الملك ضرورة التوصل إلى اتفاق ينهي التصعيد، ويضمن أمن الدول العربية وسيادتها، كما حذر جلالته من خطورة استغلال إسرائيل لأوضاع الإقليم لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.

 

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