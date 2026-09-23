الملك يؤكد لغوتيريش الحاجة لتكثيف جهود استعادة الاستقرار

خبرني - أكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني، لدى لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، الحاجة لتكثيف الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في الإقليم، واللجوء إلى الدبلوماسية والحوار لحل النزاعات.

وشدد جلالته، خلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، على أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار دون منح الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين.

ونبه جلالة الملك إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية لضم الأراضي وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وثمن غوتيريش جهود المملكة، بقيادة جلالته، لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، مشيدا بتعاون الأردن مع منظمات الأمم المتحدة.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، ومندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة وليد عبيدات.