بطلة بأكثر من 100 ميدالية.. سباحة تحصد لقب ملكة جمال إيطاليا

خبرني - توجت الإيطالية سارة ماريا ريزيا، البالغة 18 عاما، بلقب "ملكة جمال إيطاليا 2026"، بعدما وصلت إلى النهائي حاملة شريط "ملكة جمال ليغوريا"، لتجمع بين التألق في عالم الرياضة والجمال.

ريزيا هي بطلة في السباحة الفنية (الاستعراضية) وعضو في فريق "فيميه أورو" التابع للشرطة الإيطالية، وتمتلك مسيرة رياضية حافلة، إذ جمعت أكثر من 100 ميدالية خلال مشاركاتها في البطولات المحلية والدولية.

ومن أبرز إنجازاتها حصولها على الميدالية الفضية في بطولة أوروبا 2024 ببلغراد ضمن منافسات الثنائي المختلط الفني، إلى جانب زميلها فيليبو بيلاتي، فضلا عن إحرازها الميدالية البرونزية في بطولة العالم للناشئين في ليما خلال العام ذاته.

كما أضافت ريزيا إلى سجلها البرونزية في نهائي كأس العالم بمدينة بودابست عام 2024، وبرونزية أخرى في إحدى مراحل كأس العالم بمدينة سوما باي عام 2025.

وفي عام 2026، انضمت السباحة الشابة إلى صفوف المنتخب الإيطالي الأول خلال بطولة أوروبا التي استضافتها باريس، حيث كانت اللاعبة الاحتياطية الأولى في منافسات الفرق والثنائي، إلى جانب إنريكا بيكولي ولوكتسيا روجيرو.

ولدت ريزيا في مونكالييري عام 2007، وبدأت مسيرتها في نادي أكواتيكا تورينو، قبل أن تنتقل إلى منطقة سافونا في ليغوريا.

وبعيدا عن الرياضة، التحقت ريزيا بكلية علم النفس بعد تخرجها من مدرسة ثانوية متخصصة في اللغات، وتسعى إلى نقل الانضباط والإصرار اللذين اكتسبتهما من مسيرتها الرياضية إلى عالم الأضواء والاستعراض.

ورغم تتويجها بلقب الجمال، لا تزال ريزيا متمسكة بهدفها الرياضي الأكبر، وهو المنافسة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.