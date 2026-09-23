الملك: الظروف الإقليمية الحالية تتطلب أعلى درجات ضبط النفس

خبرني - أكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني، خلال اجتماع متعدد الأطراف عقد الثلاثاء بدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبمشاركة قادة وفود دول عربية وإسلامية، أن الظروف الإقليمية الحالية تتطلب أعلى درجات ضبط النفس.

وشدد جلالة الملك، خلال الاجتماع المنعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على استمرار الأردن بالتنسيق الوثيق مع الإدارة الأميركية بما يحقق السلام والاستقرار في الإقليم.

ونبه جلالته إلى خطورة رفع وتيرة التصعيد وتوسع الصراع في الضفة الغربية وغزة مع قرب موعد الانتخابات الإسرائيلية، لافتا إلى أن أية إجراءات متهورة من هذا القبيل قد تشعل المنطقة وتعطل المساعي الأميركية لاستعادة التهدئة.

وبالحديث عن الضفة الغربية، قال جلالة الملك إنه رغم الموقف الحازم للرئيس ترامب ضد ضم أراضي الضفة الغربية، فإن سياسات الحكومة الإسرائيلية تناقض ذلك.

وأكد جلالته ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا، والتي تقوّض جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأضاف جلالة الملك أن هذه الانتهاكات تشكل تهديدا مباشرا للأمن الوطني للمملكة.

وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، وسفيرة الأردن في واشنطن دينا قعوار.