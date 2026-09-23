تحذير طبي هام.. السكري يرتبط بزيادة خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان

خبرني - تكشف دراسة دنماركية جديدة عن ارتباط بين الإصابة بالسكري من النوع الثاني وارتفاع خطر الإصابة بعدد من أنواع السرطان، بينها سرطان الثدي والأمعاء والرئة.

وأظهرت الدراسة أن النساء المصابات بالسكري من النوع الثاني كن أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة 22٪ مقارنة بغير المصابات، بينما ارتفع الخطر لدى الرجال بنسبة 12٪.

وكان الارتباط أكثر وضوحا في السرطانات المرتبطة بالسمنة، مثل سرطان الكلى والبنكرياس والكبد، إذ ارتفع خطر الإصابة بها بنسبة 45٪ لدى الرجال المصابين بالسكري، وبنسبة 30٪ لدى النساء.

كما ارتفع خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنحو 17٪ لدى المصابين بالسكري، فيما زاد خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة تصل إلى 25٪.

وعرضت النتائج خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة السكري، بعد أن تتبع الباحثون حالات الإصابة بالسرطان بين المصابين بالسكري من النوع الثاني وغير المصابين به في الدنمارك بين عامي 1996 و2022.

وخلال 27 عاما، رصد الباحثون 75540 حالة إصابة بالسرطان بين المصابين بالسكري، مقابل 635323 حالة بين غير المصابين. وأظهرت البيانات أن النساء المصابات بالسكري واجهن خطرا أعلى للإصابة بسرطان الثدي بنسبة 8٪، بينما ارتفع خطر سرطان الأمعاء لدى الرجال بنسبة 17٪.

وفي المقابل، كان الرجال المصابون بالسكري أقل عرضة للإصابة بسرطان البروستات بنسبة 19٪ مقارنة بغير المصابين. كما ارتفع خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى النساء المصابات بالسكري بنسبة 25٪ خلال الفترة بين عامي 2010 و2022، بعدما كان أقل بنسبة 12٪ خلال الفترة بين عامي 1996 و2009.

وتأتي هذه النتائج وسط تزايد معدلات الإصابة بالسكري من النوع الثاني والسمنة والسرطان، خصوصا بين الفئات الأصغر سنا. فقد ارتفعت معدلات تشخيص السرطان لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و50 عاما بنحو الربع خلال عقدين، فيما تضاعفت معدلات السمنة خلال الفترة نفسها.

ويعتقد الباحثون أن الدهون الزائدة في الجسم قد تساهم في زيادة خطر الإصابة بالسرطان من خلال رفع مستويات الهرمونات وإشارات النمو، بما في ذلك الأنسولين، بينما قد يؤدي ارتفاع مستويات السكر والأنسولين والالتهاب المزمن دورا أيضا في هذا الارتباط.

وقالت الدكتورة تين لوربيرغ، المشاركة في إعداد الدراسة، إن النتائج تبرز أهمية إعطاء أولوية أكبر للوقاية من السرطان لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني، خصوصا السرطانات المرتبطة بالسمنة، مثل سرطان القولون والمستقيم وسرطان الثدي بعد انقطاع الطمث.

ومع ذلك، شدد الباحثون على أن الدراسة تظهر وجود ارتباط بين السكري والسرطان، لكنها لا تثبت أن السكري يسبب السرطان مباشرة. كما لم تتضمن الدراسة بعض عوامل الخطر المهمة، مثل وزن الجسم والتدخين واستهلاك الكحول والنشاط البدني، والتي قد تفسر جزءا من الاختلافات التي رصدتها.

ويؤكد الخبراء أن الحفاظ على وزن صحي، وممارسة النشاط البدني بانتظام، واتباع نظام غذائي متوازن، يمكن أن تساعد في خفض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان.