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Rollme تطلق ساعة بمواصفات متطورة وسعر منافس

  • 23 أيلول 2026
  • 08:37
Rollme تطلق ساعة بمواصفات متطورة وسعر منافس

خبرني - أعلنت Rollme عن ساعتها الكية الجديدة المجهّزة بأفضل التقنيات والميزات، والتي ستطرحها بسعر منافس.
من أكثر ما يميز ساعة Matrix هي أنها مجهزة بكاميرا صغيرة مثبتة على الجزء الجانبي من هيكلها، يمكن استعمالها لالتقاط الصور أو الفيديوهات أو إجراء مكالمات الفيديو.

حصلت الساعة أيضا على هيكل متين ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP67، وجهّزت بشاشة AMOLED بمقاس 2.06 بوصة، دقة عرضها (410/502) بيكسل.

ويضمن الأداء الممتاز لها نظام مشتق من أنظمة أندرويد مع واجهات تشغيل مميزة، ومعالج Unisoc SL8541E، وذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 16 غيغابايت.
ويمكنها العمل بشكل مستقل تقريبا عن الهاتف الذكي، حيث يوفر المودم المدمج فيها اتصالا بشبكات الجيل الثاني (2G) والثالث (3G) والرابع (4G LTE)، كما زوّدت بمنفذ لشريحة SIM للاتصال بالشبكات الخلوية لإجراء المكالمات الصوتية وإرسال الرسائل.

ودعمتها Rollme أيضا بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبوصلة إلكترونية، وشرائح للاتصال بشبكات Wi-Fi، وأنظمة لقياس معدلات النشاط البدني اليومي للمستخدم، وبطارية بسعة 1100 ميلي أمبير تكفيها لتعمل لأكثر من أسبوعين بالشحنة الواحدة، وستطرحها بسعر 90 دولارا تقريبا.

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