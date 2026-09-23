الذهب يستقر وسط توقعات بإبقاء الفائدة مرتفعة لمدة أطول

خبرني - استقرت أسعار الذهب، الأربعاء، مع تقييم المستثمرين لاحتمال إبقاء بنوك مركزية كبرى أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول، في مسعى للحدّ من التضخم المستمر.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية مسجلا 4356.92 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:40 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.4% إلى 4394.90 دولارا.

وكتبت سوزان كولينز رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في بوسطن إنها تؤيد القرار الذي اتخذه البنك المركزي الأميركي الأسبوع الماضي برفع أسعار الفائدة، في ظل مخاطر تجاوز التضخم المعدل المستهدف البالغ 2% في المستقبل.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75 و4%، وأشار إلى احتمال إقرار زيادة أخرى قبل نهاية العام.

كما رفع بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة.

ورغم أن الذهب يُنظر إليه عادة بوصفه أداة للتحوط من التضخم، فإن جاذبيته تميل إلى التراجع عند رفع أسعار الفائدة.

وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أنه قد يبيد إيران إذا لم يتسنَّ التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، لكنه أشار أيضا إلى أن اتفاقا قد يُبرم قريبا وسط تحرك دبلوماسي في الأمم المتحدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 67.37 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 0.3% إلى 1837.80 دولارا بينما زاد البلاديوم 0.3% إلى 1311.40 دولارا.