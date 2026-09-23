الأردن.. طقس معتدل الأربعاء تزامنا مع بدء الاعتدال الخريفي

خبرني - تسجّل درجات الحرارة الأربعاء، بالتزامن مع بدء الاعتدال الخريفي، مستويات حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من العام، فيما يكون الطقس معتدلا في أغلب مناطق المملكة، وفق إدارة الأرصاد الجوية.

ويكون الطقس حارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وخلال ساعات الليل، يميل الطقس قليلا إلى البرودة في أغلب المناطق، ويكون معتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 30و17 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 28-16، وفي المرتفعات الشمالية 27-14، وفي مرتفعات الشراة 26-13، وفي مناطق البادية 34-18، وفي مناطق السهول 30-17، وفي الأغوار الشمالية 36-24، وفي الأغوار الجنوبية 38-26، وفي البحر الميت 37-25، وفي خليج العقبة 37-25 درجة مئوية.

ويستمر الخميس الطقس معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. ويميل الطقس ليلا قليلا إلى البرودة في أغلب المناطق، فيما يبقى معتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتنخفض درجات الحرارة قليلا الجمعة، مع بقاء الطقس معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وخلال ساعات ليل الجمعة، يميل الطقس قليلا إلى البرودة في أغلب المناطق، ويكون معتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

- بدء الخريف فلكيا

وقال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي، إن لحظة الاعتدال الخريفي تبدأ عند الساعة 3:05 فجر الأربعاء بتوقيت الأردن، معلنة البداية الفلكية لفصل الخريف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وبداية الربيع في النصف الجنوبي.

وأوضح السكجي أن الاعتدال يحدث عندما تعبر الشمس، في حركتها الظاهرية السنوية، خط الاستواء السماوي من الشمال إلى الجنوب، مشيرا إلى أن الشمس تشرق في يوم الاعتدال من جهة قريبة جدا من الشرق الجغرافي، وتغرب من جهة قريبة جدا من الغرب الجغرافي.

وبين أن الاعتقاد الشائع بتساوي الليل والنهار تماما في يوم الاعتدال ليس دقيقا من الناحية الرصدية، إذ يكون النهار أطول بقليل من 12 ساعة، نتيجة انكسار الضوء في الغلاف الجوي واحتساب الشروق والغروب بالنسبة إلى الحافة العليا لقرص الشمس.

وفي عمّان وضواحيها، يقترب طول النهار بصورة أكبر من 12 ساعة بعد الاعتدال بعدة أيام، إذ يبلغ في 26 أيلول نحو 12 ساعة ودقيقة واحدة، وينخفض في 27 أيلول إلى نحو 11 ساعة و59 دقيقة.

ويمتد فصل الخريف فلكيا هذا العام حتى لحظة الانقلاب الشتوي في 21 كانون الأول عند الساعة 11:50 مساء، لتبلغ مدته نحو 89 يوما و20 ساعة و45 دقيقة.

وبعد الاعتدال الخريفي، تبدأ الشمس بالنسبة إلى الأردن بالشروق تدريجيا من مواقع تقع إلى الجنوب من الشرق، والغروب من مواقع تقع إلى الجنوب من الغرب، فيما تتراجع ساعات النهار تدريجيا مقابل ازدياد ساعات الليل حتى الانقلاب الشتوي.