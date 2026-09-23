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  • الأمن العام يوضّح تفاصيل المشاجرة والاعتداء على أحد الأشخاص في القويسمة

الأمن العام يوضّح تفاصيل المشاجرة والاعتداء على أحد الأشخاص في القويسمة

  • 23 أيلول 2026
  • 08:29
الأمن العام يوضّح تفاصيل المشاجرة والاعتداء على أحد الأشخاص في القويسمة

خبرني - أكّد الناطق الإعلامي أنّ الفيديو يعود لمشاجرة وقعت في منطقة القويسمة شرق العاصمة قبل أسبوعين تقريباً وأن الفيديو جزء من مشاجرة بين الطرفين، حيث تم في حينه اتخاذ كافّة الإجراءات وأُسعف المصاب للمستشفى وما زال قيد العلاج وحالته العامّة متوسّطة وما يشاع عن تعرض قدمه للبتر هو غير صحيح  وبالتحقيق معه أفاد أنه حصلت مشادّة بينه وبين أولئك الأشخاص وقاموا على إثرها بعد ذلك بالاعتداء عليه.  

وتابع الناطق الاعلامي انه جرى في حيته القاء القبض على 3 أشخاص اشتركوا بالمشاجرة والاعتداء وتمت إحالتهم للقضاء، حيث جرى توقيفهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل وإحالتهم للحاكم الإداري بعد ذلك، حيث قرر ربط اثنين منهم بكفالة عدلية وتوقيفهما داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، فيما جرى التعميم عن ثلاث اشخاص اخرين ما زالوا متواريَين عن الأنظار.

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