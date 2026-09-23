الشرع لترمب: امنح نيوجيرسي لإسرائيل !

خبرني - صرح الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، بأنه طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مازحا، منح نيوجيرسي لإسرائيل كونه يمتلكها أما الجولان فلها أصحابها.

وقال الشرع في ندوة حوارية على هامش انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "الرئيس ترمب رجل وقف مع سوريا ودعمها وأصدر قرارا تاريخيا برفع العقوبات عن سوريا".

وأضاف: "أنا أحترمه جدا وتجمعني معه علاقة خاصة جدا".

وتابع: "كنت أمازحه في يوم من الأيام عندما زرته في البيت الأبيض، عندما ذكر قضية اعترافه بالجولان، فقلت له لماذا لا تعطيهم نيوجيرسي، إن كنت حريصا أن تعطي إسرائيل أرضا ما".

واستطرد قائلا: "نيوجيرسي أعتقد للديموقراطيين ولا ينتخبون الرئيس ترمب ، فلذلك جيد أن أعطيهم إياها".

وأشار إلى أن "ترمب يملك نيوجيرسي، أما الجولان فلا يملكها، يغض النظر عن هذا المزاح، الجولان لها أهلها ولا يحق لأحد لا رئيس سوري ولا رئيس أمريكي أن يتنازل عنها للآخر".

وتحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية منذ حرب عام 1967، وأعلنت ضمها عام 1981، وهو القرار الذي رفضته الأمم المتحدة واعتبرته لاغيا وباطلا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 497، في حين تعامل جميع دول العالم باستثناء واشنطن وبوغوتا، مع الجولان بوصفها أرضا سورية خاضعة للاحتلال العسكري الإسرائيلي.